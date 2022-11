Auf dem 3-Grad-Pfad: Pariser Klimaziele aktuell unerreichbar

Es könnte eher auf eine Erwärmung um 2,5 Grad hinauslaufen, wie aus einem aktuellen Bericht des UNO-Klimasekretariats in Bonn hervorgeht.

Sharm el-Sheikh – Das Ziel des Pariser Klimavertrags von 2015, die Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, liegt zu Beginn des UNO-Klimagipfels in weiter Ferne. „Wir sind eher auf einem 3-Grad-Pfad", lautet etwa die Einschätzung von Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung in Deutschland. Das Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel bei der COP26 im Vorjahr hat daran nichts geändert, nur 24 Länder haben seitdem ihre Klimapläne angepasst.

In Glasgow bekannte sich die Staatengemeinschaft noch zu einer schnelleren Überarbeitung der nationalen Klimaschutzziele. „Wir sind bei Umfang und Geschwindigkeit von Emissionssenkungen überhaupt noch nicht da, wo wir für eine Welt mit höchstens 1,5 Grad Erwärmung sein müssten", sagte Ende Oktober der Exekutivsekretär des UNO-Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen (UNFCCC), Simon Stiell. Bei der COP27 in Sharm el-Sheikh in Ägypten sollen Regierungen nun, wieder einmal, mehr Ehrgeiz zeigen.