Suzuki Swace: Hybrid-Kombi für alle Fälle, ganz ohne Kabelsalat

Der Suzuki Swace macht nicht nur in elegantem Dark Blue Mica eine besonders gute Kombi-Figur. © Fellner

Von Reinhard Fellner

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Manche bestaunen ihr Auto gerne noch in der Garage, andere wollen es schlicht nutzen. Den richtigen Partner für Alltag und Familie zu finden, ist oft gar nicht so einfach. Wird einiges an Raum benötigt, geht dies nicht selten mit hohen Anschaffungs- und Unterhaltskosten einher.

Suzuki zeigt mit dem Swace, dass es auch anders geht. Über Technik-Partner Toyota haben die Japaner nun nämlich einen Vollwert-Kombi im Angebot, der in die Kategorie Alltagsheld fällt.

Auf 4,65 Metern bietet der Swace großzügige Platzverhältnisse auf allen Rängen. Zäumen wir den Swace ruhig erst einmal von hinten auf: Ins Heckabteil passen stolze 596 bis 1591 Liter. Zur Laderaumerweiterung lassen sich die Rücksitze bequem vom Laderaum aus entriegeln. Ideale Lösung für den Laderaumboden: Die drehbare Platte weist auf einer Seite einen Teppichbezug und auf der anderen Seite einen strapazfähigen sowie abwischbaren Kunststoffüberzug auf. Schade, dass Suzuki nicht auch gleich an eine Skidurchreiche gedacht hat.

Dafür werkt unter der Haube und im Unterboden des Swace ein Hybridsystem, das es in sich hat. Es funktioniert ohne lästiges Aufladen per Kabel und ist bereits millionenfach bewährt.

Ein 98-PS-Benziner arbeitet dabei mit einem von einer 4,2 kWh-Batterie gespeisten E-Motor zusammen. Das Zusammenspiel von Benziner und E-Motor funktioniert in der Ebene nahezu unmerkbar und sorgt für Verbrauchswerte, die so richtig gut fürs Haushaltsbudget sind. So begnügte sich der geräumige Kombi im TT-Test mit gerade 5,4 Litern Superbenzin. Sogar Werte unter fünf Litern konnten erreicht werden, indes wollten die Verbrauchswerte auch bei beherztem Gasfuß nicht über 5,9 Liter steigen. Schön im städtischen Stau: Die Batterie erlaubt im „EV-Modus“, kurze Strecken sogar rein elektrisch zu bewältigen.

Dies alles funktioniert mit schlankem Gasfuß. Und so erzieht einen der Swace recht schnell zu einem entspannten und gleitenden Fahrstil. In der Ruhe liegt hier die Kraft, das passt gut in die Zeit. Auf der Autobahn rollt man per adaptivem Tempomaten samt Abstandsregelung gelassen dahin und überlässt Strafmandate anderen. Für Bergetappen sollte man jedoch etwas Geduld mitbringen, sie sind nicht das Metier des dabei hoch drehenden Benziners.