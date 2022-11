Arzl i. P. – In der Nacht auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter bei drei Lastkraftwagen, die auf einem Parkplatz an der Dorfstraße in Arzl im Pitztal abgestellt waren, die Tankdeckel auf und zapften Diesel ab. Dadurch entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Wenns (Tel. 059133/7109) wird gebeten. (TT.com)