Salzburg schickte WAC noch tiefer in die Krise, 2:2 von Ried gegen Klagenfurt

Noah Okafor (RBS) erzielt das 0:1 gegen Tormann Hendrik Bonmann und Dominik Baumgartner (WAC). © GERT EGGENBERGER

Red Bull Salzburg - WAC

Red Bull Salzburg hat seine Vormachtstellung in der Fußball-Bundesliga untermauert und den WAC noch tiefer in die Krise geschickt. Drei Tage nach dem Aus in der Champions League setzte sich der Serienmeister am Samstag mit 2:1 (2:0) in Wolfsberg durch. Damit baute die Truppe von Matthias Jaissle die Tabellenführung nach 15 Runden vorerst auf fünf Punkte aus, Verfolger Sturm ist am Sonntag noch in Altach zu Gast. Für den WAC war es die fünfte Niederlage in Serie.

Noah Okafor (17.) und Junior Adamu (42.) brachten die Salzburger mit ihrem jeweils siebenten Saisontor auf die Siegerstraße. Maurice Malone (75.) sorgte für eine spannende Schlussphase in der Lavanttal-Arena. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Robin Dutt trotz einer tapferen Vorstellung im Tabellenkeller, die angepeilte Meistergruppe rückt bei sieben ausbleibenden Spielen weiter in die Ferne. WAC-Präsident Dietmar Riegler hatte Dutt vor dem Spiel sein Vertrauen ausgesprochen.

Wolfsberger AC - Red Bull Salzburg Endstand 1:2 (0:2). Wolfsberg, Lavanttal-Arena, SR Weinberger ~ Tore: 0:1 (17.) Okafor 0:2 (42.) Adamu 1:2 (75.) Malone ~ WAC: Bonmann - Veratschnig, Baumgartner, Schifferl, Novak (84. Ballo), Anzolin - Taferner (72. Kerschbaumer), Omic (90. D. Gugganig), Boakye - Malone, Baribo (72. Röcher) Salzburg: Köhn - Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wöber - Seiwald - Sucic, Kjaergaard - Adamu - Sesko (86. Simic), Okafor (68. Koita) Gelbe Karten: Keine Die Besten: Veratschnig, Malone bzw. Okafor, Bernardo, Sucic

Dutt, dessen Team in den vergangenen 25 Ligaspielen immer mindestens ein Gegentor kassierte, verzichtete nach dem 1:4 beim LASK zunächst auf die beiden Routiniers Mario Leitgeb und Konstantin Kerschbaumer. "Ab und zu braucht es sinngemäß den Tritt in den Allerwertesten. Bei dem einen oder anderen Spieler sind wir kurz davor", hatte der Coach vor dem Anpfiff bei Sky erklärt. Jaissle wechselte seine Startelf im Vergleich zum 0:4 beim AC Milan am Mittwoch auf zwei Positionen. Oumar Solet musste genauso wie Lucas Gourna-Douath angeschlagen pausieren. In der Innenverteidigung rückte Bernardo in die Mannschaft, außerdem durfte Benjamin Sesko wieder von Beginn an stürmen.

Es dauerte 80 Sekunden bis zur ersten Großchance der Salzburger. Nach einem Seiwald-Corner landete der Volleyschuss von Bernardo aus fünf Metern an der Latte, den Abpraller köpfelte erneut der Brasilianer ans Aluminium. Der WAC zeigte sich aber nicht schockiert und hielt in der ersten Viertelstunde gut mit den Gästen mit. Doch dann zeigte sich erneut die Qualität der Jaissle-Elf: Mit einem traumhaften Außenrist-Pass hebelte Luka Sucic die ganze WAC-Abwehr aus, Okafor vollendete nach traumhafter Ballannahme unhaltbar ins kurze Kreuzeck.

Für den WAC sorgte der quirlige Nikolas Veratschnig immer wieder für Gefahr in der Salzburger Defensive, Großchancen konnten sich die Kärntner aber zunächst keine erspielen. Während einer kleinen Druckphase des WAC schlug der Meister kurz vor der Pause erneut zu. Nach einem schnellen Konter über Maurits Kjaergaard traf Sesko die Stange, den Abpraller von Adamu konnte Raphael Schifferl nicht mehr von der Linie kratzen. Zuvor hatte ein Abseitstor von Sesko (37.) zurecht nicht gezählt.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der WAC eine engagierte Vorstellung. Augustine Boakye zwang RB-Goalie Philipp Köhn zu einer Parade (56.), ein Kopfball von Thai Baribo (63.) fiel zu schwach aus. Auf der Gegenseite kamen unterdessen Sesko (57., 70.) und Bernardo (58.) zu guten Chancen. WAC-Tormann Hendrik Bonmann hielt sein Team zudem gegen Sekou Koita im Spiel (74.). Seine Offensive dankte es ihm, "Joker" Thorsten Röcher bediente Malone mit einem traumhaften Lupfer, der Stürmer verkürzte eiskalt mit seinem vierten Saisontor.

Kurz darauf nahm Schiedsrichter Julian Weinberger einen Handelfmeterpfiff gegen Salzburg nach VAR-Intervention zurück. In der Schlussphase ließen die Salzburger wenig zu, einzig ein Schuss von Kerschbaumer flog knapp über die Latte (88.).

SV Ried - Austria Klagenfurt 2:2 (1:0)

Die SV Ried ist in der Fußball-Bundesliga gegen Austria Klagenfurt weiter ohne Sieg. Die Oberösterreicher und die Gäste aus Kärnten trennten sich am Samstag in der 15. Runde nach einer intensiven Partie 2:2 (1:0). Im Mittelpunkt standen dabei die Goalgetter beider Teams: Rieds Seifedin Chabbi und Markus Pink, die jeweils zweimal trafen. Ried ist nun drei Spiele ohne Sieg und weiterhin Liga-Elfter, Klagenfurt steht zumindest bis Sonntag auf dem vierten Platz.

Die Heimmannschaft ging dank Chabbi in der 30. Minute in Führung, Pink (51.) gelang nach der Pause der Ausgleich. In dem ausgeglichenen, durchaus kurzweiligen Match brachte Liga-Topscorer Pink (73.) mit seinem zwölften Treffer in dieser Saison dann die Austria in Front. Eine unglückliche Situation im anderen Strafraum bescherte allerdings Ried einen Elfmeter, den Chabbi (77.) verwertete.

Phillip Menzel (SK Austria Klagenfurt) beim 1:0 durch Seifedin Chabbi (SV Guntamatic Ried). © EXPA/ROLAND HACKL

Zu Beginn lief der Ball deutlich mehr durch die Reihen der Klagenfurter. Bis auf Halbchancen in Person von Christopher Cvetko, der zunächst drüber schoss und in der 18. Minute einen Gegenspieler traf, schaute aber nichts heraus. Ried blieb offensiv in der Anfangsphase vieles schuldig, wachte erst nach etwa 25 Minuten auf und spielte dann zielstrebiger Richtung Strafraum.

Schnörkellos realisierten die Innviertler die Kombination zum 1:0 über Stefan Nutz und Philipp Pomer, der per Direktabnahme scharf in den Strafraum spielte, wo Chabbi am kurzen Eck vollendete. Bei der folgenden Chance zwei Minuten später agierte der Torjäger vielleicht etwas zu überhastet. Auch in der 36. Minute war Chabbi in der Mitte gut positioniert, traf im Rutschen aber nur die Stange. Im Strafraum der Rieder musste Samuel Sahin-Radlinger vor dem Halbzeitpfiff einen Kopfball von Pink entschärfen.

SV Ried - SK Austria Klagenfurt Endstand 2:2 (1:0). Ried, josko Arena, 3.750, SR Hameter. ~ Tore: 1:0 (30.) Chabbi 1:1 (51.) Pink 1:2 (74.) Pink 2:2 (77.) Chabbi (Hand-Elfmeter) ~ Ried: Sahin-Radlinger - Ungar, Turi, Plavotic - Gragger, Martin, Michael (62. Wießmeier), Pomer - Nutz, Chabbi (82. Kronberger), Mikic Klagenfurt: Menzel - Blauensteiner, Mahrer, N. Wimmer, Schumacher - Irving, Gkezos (87. Moreira), Cvetko - Wernitznig (46. Karweina), Pink, Rieder (78. Arweiler) Gelbe Karten: Keine bzw. Wernitznig, N. Wimmer, Mahrer Die Besten: Chabbi, Sahin-Radlinger, Nutz bzw. Pink, Mahrer, Irving

Die zweite Hälfte begann mit einem Chabbi-Schuss (47.) aus spitzem Winkel über den Kasten. Kurz darauf hatten die Kärntner bei einem Strafraum-Getümmel Glück, dass nichts anbrannte. Direkt nach dieser Situation bediente der eingewechselte Sinan Karweina Pink ideal, der über Sahin-Radlinger zum 1:1 ins Tor spitzelte. Die Kärntner zwangen das Momentum jetzt auf ihre Seite. Bei einem Versuch von Rieder in der 71. Minute aus der Distanz war Sahin-Radlinger zur Stelle. Nach einem Eckball von links stand dann aber Pink goldrichtig und hielt seinen Fuß hin - es stand 1:2.

Nach einem Handspiel von Nicolas Wimmer im Austria-Strafraum nur zwei Minuten später bekam Ried einen Elfmeter zugesprochen, den Chabbi verwandelte. Ried warf nun mit den Fans im Rücken alles nach vorne. Der Versuch von Nutz, Austria-Torhüter Philip Menzel zu überlisten, glückte in der 86. Minute nicht. Klagenfurt war in der Nachspielzeit durch Pink noch einmal knapp dran.

TSV Hartberg - SC Austria Lustenau 1:1

Der TSV Hartberg ist auch eine Runde vor der Winterpause der Fußball-Bundesliga weiter am Tabellenende zu finden. Die Steirer trennten sich am Samstag in der Profertil Arena von Aufsteiger SC Austria Lustenau mit 1:1. Der Punktgewinn darf als Teilerfolg verbucht werden, nachdem es zuvor vier Niederlagen in Serie gesetzt hatte. Die achtplatzierten Vorarlberger warten nun schon zehn Partien auf einen vollen Erfolg, wahrten aber den Vier-Punkte-Polster auf das Schlusslicht.

Hakim Guenouche brachte die Gäste vor 2.060 Zuschauern in der 29. Minute in Führung, "Joker" Ruben Providence (58.) bewahrte die Heimischen vor einer neuerlichen Niederlage. Ein Sieg gelang trotz Gelb-Roter Karte für Lustenaus Darijo Grujcic (88./Foul) nicht mehr. Deshalb waren die leicht besseren Hartberger auch nicht in Feierlaune, zumal auch Trainer Klaus Schmidt im Vorfeld einen Sieg als "dringend notwendig" bezeichnet hatte. Immerhin vergrößerte sich der Abstand auf den Vorletzten SV Ried nicht, da die zwei Zähler davor liegenden Innviertler gegen Austria Klagenfurt remisierten. Für Lustenau war es das dritte Unentschieden in Folge nach einem 0:0 gegen Ried und 3:3 gegen Rapid.

Hartberg hatte vor eigenem Publikum von Beginn an mehr vom Spiel, versuchte Akzente zu setzen, schaffte es dabei in den ersten 45 Minuten aber kein einziges Mal, gefährlich zum Abschluss zu kommen. Lustenau hatte offensiv genauso wenig zu bieten, mit der Ausnahme von drei Umschaltmomenten. Rene Swete lenkte einen noch abgefälschten Rhein-Schuss in den Corner ab (21.). Acht Minuten später hatte Guenouche nach Anderson-Hereingabe knapp außerhalb des Strafraums zu viel Platz und sein Schuss passte genau ins Eck. Swete kam knapp nicht mehr heran.

.l. Albert Ejupi (Hartberg) und Bryan Teixeira Silva (Lustenau) während der Admiral Bundesliga-Begegnung. © EXPA/Marcel Pail

Beinahe hätte der 22-jährige Linksverteidiger einen Doppelpack geschnürt, diesmal wurde er aber gerade noch am Schuss gehindert (45.). Zur Pause reagierte Schmidt mit einem Doppelwechsel. Die Hereinnahme von Lukas Fadinger und Providence stellte sich als positiv heraus. Vor allem Letzterer sorgte für viel frischen Wind im Angriff und belohnte sich auch mit dem Ausgleich. Ein Almog-Abschluss konnte noch geblockt werden, der Ball fand aber den Weg zu Providence, der innerhalb des Strafraums einschoss.

TSV Hartberg - SC Austria Lustenau Endstand 1:1 (0:1). Hartberg, Profertil Arena, 2.060 Zuschauer, SR Sadikovski (Debüt). ~ Tore: 0:1 (29.) Guenouche 1:1 (58.) Providence ~ Hartberg: Swete - Steinwender (62. Sonnleitner), Rotter (89. Kriwak), M. Horvat - Farkas (46. Providence), Heil, Ejupi (46. Fadinger), Karamarko - Frieser, Almog (71. Tadic), Aydin Lustenau: Schierl - Gmeiner, Hugonet, Grujcic, Guenouche (77. Adriel) - Rhein (61. Türkmen), Grabher (86. Bellache), Surdanovic - Anderson, Diaby (61. Fridrikas), Teixeira (77. Cheukoua) Gelb-Rote Karte: Grujcic (88./Foul) Gelbe Karten: Heil bzw. Teixeira, Surdanovic Die Besten: Heil, Rotter, Providence bzw. Surdanovic, Grabher