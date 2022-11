Zwei Tote nach Messerattacke in Maßregelklinik in Niederlanden

Den Haag – In einer Klinik für psychisch kranke Straftäter in den Niederlanden hat ein Patient einen Mitarbeiter und anschließend sich selber mit einem Messer getötet. Der Patient habe in der Maßregelklinik in der Ortschaft Balkbrug zunächst drei Mitarbeiter mit einem Messer angegriffen, teilte das Justizministerium am Samstag mit. Einer der Mitarbeiter starb, die anderen beiden kamen verletzt in eine Klinik.