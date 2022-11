44-Jähriger nach Diebstahl in Inzing von Polizei ausgeforscht

Inzing – Pech für einen Dieb, der Ende Oktober in ein Auto in Inzing eingebrochen ist: Die Polizei konnte den Mann inzwischen ausforschen und auf freiem Fuß anzeigen.

Der vorerst Unbekannte hatte am 30. Oktober gegen 23.10 Uhr in Inzing nach unversperrten Autos gesucht. In einer Hauseinfahrt wurde er tatsächlich fündig und öffnete die Tür, um das Auto zu durchsuchen. Das bekamen allerdings die Besitzer mit, die sofort die Polizei verständigten.