Steirischer Pensionist stürzte kopfüber in Brunnenschacht und ertrank

Hartberg – Ein Pensionist aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark ist am Samstag bei Arbeiten auf seiner Teichanlage in einen Brunnenschacht gefallen und ertrunken. Der 80-Jährige habe gegen 13.30 Uhr vermutlich beim Versuch Wasser aus dem drei Meter tiefen Brunnenschacht abzupumpen das Gleichgewicht verloren und sei kopfüber in den Schacht gestürzt, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Die herbeigerufene Notärztin konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. (APA)