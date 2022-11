Zeit der Rache? Das sind die möglichen Szenarien nach den US-Kongresswahlen

Washington ‒ Am 8. November entscheidet sich, ob die kommenden zwei Jahre für Joe Biden eher angenehm oder schwer erträglich werden. Dass ein US-Präsident bei den "Midterm"-Wahlen in der Mitte seiner Amtszeit die politische Mehrheit im Kongress verliert, ist historisch gesehen eher die Regel. Doch inzwischen stehen sich Demokraten und Republikaner derart unversöhnlich und teils feindlich gegenüber, dass Kooperation kaum möglich und Rache zu einer festen politischen Kategorie geworden ist.

Die Republikaner drohen mit diversen Untersuchungen gegen Demokraten oder gar Amtsenthebungsverfahren gegen Mitglieder des Biden-Kabinetts. Der Rechtswissenschaftler Gregory Magarian von der Washington University in St. Louis meint, viele in der Partei wollten "Rache" verüben für das Vorgehen gegen den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump: Gegen ihn gab es zwei Amtsenthebungsverfahren, ein Untersuchungsausschuss geht seiner Rolle bei der Attacke auf das US-Kapitol nach. Das Ziel einiger Republikaner ist, nun im Gegenzug Biden und seiner Regierung das Leben schwer zu machen.

Verlieren die Demokraten auch ihre hauchdünne Mehrheit im Senat, käme also vieles zum Stillstand. "Das würde erst mal Blockade und Reformunfähigkeit bedeuten", erklärt Thimm, betont aber: "Biden bleibt dann das exekutive Regieren: per Dekret, per Anordnung, per Regulierung durch nachgeordnete Behörden. Da geht schon noch eine ganze Menge." Viele dieser Befugnisse hat Biden allerdings schon zu Beginn seiner Präsidentschaft ausgespielt. Deshalb stellt sich die Frage, ob er auf diese Weise noch größere Vorhaben anstoßen könnte.