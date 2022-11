Hohe Ex-Ministeriumsmitarbeiter kommen in den U-Ausschuss

Nach dem eisernen Schweigen des ehemaligen Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss erhoffen sich die Parlamentarier am Mittwoch (9. November) mehr Antworten von ehemaligen bzw. aktuellen hohen Ministeriums-Mitarbeitern. Geladen sind der Ex-Generalsekretär des Bundeskanzleramts (BKA) und des Verteidigungsministeriums, Dieter Kandlhofer, sowie der Ex-Kabinettschef im Innenministerium und aktuelle BKA-Kabinettschef Andreas Achatz.

Dort war früher auch Kandlhofer tätig - unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekleidete er die Stelle des Generalsekretärs, später war er dies auch im Verteidigungsministerium. Im Ausschuss ist Kandlhofer auch kein Unbekannter. Schon mehrfach wurde dort das von Nachhaltigkeitsministerium, Bundesgärten und dem im Bundeskanzleramt ressortierenden Familienministerium am 1. Mai 2019 initiierte Familienfest in Schönbrunn thematisiert - an der Abwicklung soll auch eine Firma beteiligt gewesen sein, die zur Hälfte Kandlhofer gehörte.