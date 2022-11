Chat zwischen Strache und Schrom: ORF-Rat fordert Klarheit

Wien – Im jüngsten Bericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) enthaltene Chats zwischen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und ORF-TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom brachten Letzteren laut Standard in Erklärungsnotstand. In einem Dialog aus dem Frühjahr 2019 ging es um die inhaltliche Ausrichtung der ORF-Berichterstattung. Schrom schrieb u. a., ORF 1 sei „noch viel linker“ als ORF 2. In der Folge ging es im Chat auch um etwaige Personalwünsche der FPÖ. Der ORF-Redaktionsrat fordert nun eine „ordentliche Aufarbeitung“ der Chats.