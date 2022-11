Premierentage in Innsbruck: Wenn die Musik verklungen ist

Premierentage in Ausschnitten. © Daniel Jarosch

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck –Wer’s verpasst hat, hat auch bei der 23. Ausgabe der Premierentage, die heute zu Ende gehen, nie alles verpasst. Einige der Ausstellungen an den 26 Premierentage-Orten haben an diesem Wochenende doch erst eröffnet – mitunter besonders klangvoll. Was also bleibt, wenn die Musik verklungen ist? Die städtische Fördergalerie Plattform 6020 liefert mit ihrer Präsentation der Ankäufe der Stadt Innsbruck den alljährlichen Überblick über zeitgenössisches Kunstschaffen in Tirol – oder von TirolerInnen. Werke von 14 KünstlerInnen wurden 2022 eingekauft – darunter fein Gezeichnetes (und gröber Aquarelliertes) von Alexandra Kontriner, fotografierte Monumentalität von Gregor Sailer und hörbar gemachte Monumentalität von Lucas Norer sowie Hintergründig-Humorvolles von Helmut P. Ortner. Zu sehen sind die Ankäufe bis 5. Jänner 2023.

Ins Auge springt davon die großformatige Glasskulptur „Ebbe“ von Thomas Medicus, die für ein künstlerisch aktiviertes Wasserkraftwerk in Innsbruck-Mühlau gefertigt wurde. Glas ist auch das zentrale Material von Verena Schatz. In ihren beiden ausgestellten Arbeiten reflektiert sie Funktionen und Sprache des Materials. Eine Herangehensweise, die doppelt überzeugte: Schatz ist außerdem diesjährige Josef-Franz-Würlinger-Preisträgerin. Seit 2019 würdigt die Stadt Innsbruck mit der Auszeichnung die qualitätsvollste Ausstellung in der Galerie.

Noch bis 3. Dezember ist die Ausstellung von Lukas Moritz Wegscheider in der Bäckerei geöffnet. Nach einer spektakulär reduzierten Eröffnungsperformance bleiben die installativen Werke des Tirolers, in denen bereits realisierte Elemente in Auseinandersetzung mit Lyrik von Georg Trakl neu kombiniert wurden. Im Zentrum von „Fo:hn“ stehen Wegscheiders manipulierte Field Recordings, die über Endlos-Bänder durch den Raum laufen, Orgelpfeifen zum Klingen bringen oder in Videoform vom Leben im alpinen Raum erzählen.

Mit einer klangvollen Performance eröffnete auch der Innsbrucker WEI SRAUM seine aktuelle Schau. Auf der Bühne: die Mazookas mit Illustrator Henning Wagenbreth, in dessen grelle Bildwelt das Designforum Tirol bis 16. Dezember einlädt. Inspiriert von Comics, aber auch der alpenländischen Volkskunst hat der deutsche Grafiker eine ganz eigene künstlerische Handschrift entwickelt. Deko sind seine Illustrationen nie, vielmehr inhaltsgeladene, dichte Bilderbomben, die nicht selten auch feinste Gesellschaftskritik beinhalten. Ausformuliert wird diese auf Plakaten, in Büchern oder auf Plattencovern. Wagenbreth, der in Berlin lehrt, illustrierte auch für die Zeit oder den New Yorker.

