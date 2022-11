Republik statt König: Was bleibt vom Commonwealth?

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II ging eine Ära zu Ende. © AFP/Venance

London – Gaston Browne hatte es besonders eilig. Kaum war bekannt, dass Queen-Sohn Charles neuer König ist, kündigte der Premierminister von Antigua und Barbuda im britischen Sender ITV eine Volksabstimmung innerhalb von drei Jahren zu der Frage an, ob das Land mit knapp 100.000 Einwohnern eine Republik werden soll.

Der Karibik-Staat ist keine Ausnahme: Mit dem Tod der „ewigen“ Queen Elizabeth II. am 8. September flammte in vielen ehemaligen britischen Kolonien die Diskussion über die passende Staatsform auf. Vor wenigen Tagen erst weigerten sich in Kanada elf Abgeordnete eines Regionalparlaments, einen Eid auf ihr neues Staatsoberhaupt zu schwören. Sie schworen stattdessen einen Eid auf die Einwohner von Quebec. Es ist laut Juristen umstritten, ob sie ohne den Eid auf Charles III. ihre Sitze in der Nationalversammlung der Provinz nun einnehmen können.

Der Treueschwur auf die britische Krone war im überwiegend französischsprachigen Quebec schon immer umstritten. Premierminister Justin Trudeau meinte zu dem Streit, das Regionalparlament in Quebec müsse selbst entscheiden, „wie sie ihren Vereidigungsprozess organisieren wollen“. Nach dem Willen der kanadischen Regierung wird das Land sein System der parlamentarischen Monarchie nicht ändern. Es biete eine „außergewöhnliche Stabilität“, sagte Premier Trudeau zuletzt. Das System sei gut ausbalanciert und diene den Kanadierinnen und Kanadiern sehr. Laut einer Umfrage befürworten 58 Prozent der Kanadier ein Referendum zu der Frage, das sind um fünf Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr.

Dem Commonwealth of Nations, oder kurz Commonwealth, gehören heute 56 Staaten an, von denen 15 den britischen Monarchen als Staatsoberhaupt haben. Der weltumspannende lose Nationenbund lag Elizabeth II. sehr am Herzen. Einst wurde er gegründet, um den Autonomiebestrebungen ehemaliger Kolonien wie Kanada, Kenia oder Australien entgegenzuwirken. Aber einige Mitglieder, wie zuletzt Barbados, haben sich bereits von der Krone abgewandt. Manche glauben, dass der Tod der Langzeitregentin auch andere Länder zum Überdenken der historischen Verbindung zum britischen Königshaus bewegen könnte. Solange ihre Kräfte es zuließen, reiste die Queen über die Weltmeere, um die Untertanen in allen Winkeln der Welt zu besuchen – eine ihrer liebsten Aufgaben. Aber hat die „imperiale Familie“ nach Elizabeths Tod noch eine Zukunft?

Viele Staaten fordern Republik-Status

Die Beziehung der Australier zu ihrem royalen Staatsoberhaupt ist seit Langem gespalten. Bei einem Referendum im Jahr 1999 wollten 45 Prozent der Australier, dass ihr Land zur Republik wird. Nach dem Tod von Elizabeth II. erklärte Grünen-Chef Adam Bandt noch im Beileids-Tweet: „Wir müssen eine Republik werden.“ Die neue Labor-Regierung sprach zuletzt im Juni davon, die Australier erneut über ein Ende der Monarchie abstimmen zu lassen, will ein solches Referendum allerdings wohl erst in einigen Jahren abhalten. Experten vermuten, dass es dieses Mal Erfolg haben könnte.

Das benachbarte Neuseeland hatte stets eine enge, wenn auch nicht immer einfache Verbindung zur Königin. Obwohl es immer wieder Forderungen gibt, Neuseeland zu einer Republik zu machen, gab es bisher keine formalen Schritte.

In der Karibik schlug der britischen Krone zuletzt heftiger Gegenwind entgegen: Barbados erklärte sich Ende vergangenen Jahres zur Republik und brach damit mit dem britischen Monarchen als Staatsoberhaupt. Die Karibikinsel ist aber weiter Mitglied des Commonwealth. Auch Jamaika spielt mit dem Gedanken, sich zur Republik zu erklären. Bei ihrem jüngsten Besuch in der Region wurden Prinz William und Kate Middleton mit Protesten empfangen. In der Karibik ist der britische Monarch derzeit Staatsoberhaupt unter anderem von Antigua und Barbuda, den Bahamas, Belize, Grenada und St. Kitts und Nevis. Die Erwartungen an Charles III. dürften groß sein.

Auch das Südseeparadies Tuvalu ist als parlamentarische Monarchie organisiert und Mitglied des Commonwealth. Bei zwei Referenden zur Monarchie stimmte 1986 und 2008 die Mehrheit der Einwohner für die Beibehaltung der Monarchie. Seit vergangenem Jahr ist das Thema neu aufgeflammt.

21 afrikanische Länder sind ebenfalls Mitglied im Commonwealth of Nations – allerdings ist der britische Monarch dort nirgendwo Staatsoberhaupt. Nach dem Tod der Queen kamen aus Kenia und Ghana bisher nur Worte der Anerkennung.Die Queen habe immer daran geglaubt, dass der Commonwealth etwas Gutes in der Welt bewirken könne, so Ghanas Präsident Akufo-Addo. „Sie war der Fels, der dafür gesorgt hat, dass die Organisation ihren positiven Werten treu bleibt.“ (TT, APA, dpa)