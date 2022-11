Hochwasser in Venedig: 20 Zentimer Wasser auf Markusplatz

Zum ersten Mal in diesem Herbst wurde am Freitag Hochwasser in Höhe von 1,1 Meter gemeldet. Die städtischen Behörden beschlossen daher die Aktivierung des Dammsystems MOSE, um die Lagunenstadt vor einer Flut zu schützen. Die 78 Barrieren an drei Wasserstraßen der Lagune wurden aufgestellt.