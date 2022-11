Alle Treffer im Video: Reichenau setzt sich beim Torfestival gegen Fügen durch

In der 18. und letzten Runde der tt.com Regionalliga Tirol vor der Winterpause feierte die SVG Reichenau einen 5:4-Heimsieg gegen den SV Fügen. Damit festigten die Innsbrucker ihren Platz in der Spitzengruppe der Tabelle, die Zillertaler hingegen verloren den Anschluss an die Top-Teams. Das Spiel in voller Länge könnt ihr bei uns sehen!