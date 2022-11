Der Sonos Sub Mini im Test: Tieftöner für alle mit Geduld, aber ohne Nachbarn

Innsbruck – Es hätte so schön sein können: Gerät auspacken, Stromkabel anschließen und nach drei simplen Konfigurationsschritten in neue Sound-Sphären eintauchen. Hätte, hätte, Fahrradkette! Der Sub Mini und ich hatten nämlich leider ein etwas holpriges Kennenlernen. Aber fangen wir von vorne an.

Beim Sub Mini handelt es sich um einen einen vom US-Konzern Sonos entwickelten, kompakten Lautsprecher für den Heimgebrauch in kleinen bis mittelgroßen Räumen. Laut Hersteller können mit dem knapp über sechs Kilogramm schweren Subwoofer in Kübel-Optik (in schwarz oder weiß) Frequenzen von bis zu 25 Hertz wiedergegeben werden – extrem tiefe Töne also, die beim Heimkino-Erlebnis oder Musikhören ganz ohne Kabelsalat (über WLAN) für das gewisse Extra sorgen sollen.