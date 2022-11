Vorarlbergerin Pinkelnig sprang in Wisla zu ihrem vierten Weltcupsieg

Skispringer Daniel Huber muss sich wegen eines Knorpelschadens im rechten Knie einer Operation unterziehen und fällt länger aus. Das gab der ÖSV am Sonntag vor dem zweiten Weltcupsaisonbewerb in Wisla bekannt. Huber befinde sich auf dem Weg nach Innsbruck, wo die Knorpelabsplitterung operativ behoben werden soll. "Der Winter ist dadurch noch lange nicht vorbei für mich", gab sich der 29-jährige Team-Olympiasieger kämpferisch.

Seine Teilnahme in Polen war aufgrund der in der Vorbereitung akut gewordenen Verletzung fraglich gewesen, nach dem mit Platz 37 bestrittenen Auftakt musste die Notbremse gezogen werden. "Der Knorpelschaden erfordert jetzt diesen Eingriff. Ich werde meinem Knie die Zeit für den Wiederaufbau geben und dann mit dem notwendigen Vertrauen in meinen Körper den Fokus voll auf die kommenden Highlights richten", so der in der Vorsaison in Bischofshofen erstmals siegreich gewesene Salzburger.