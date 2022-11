Arsenal schlägt im London-Derby Chelsea und ist zurück an der Tabellenspitze

London - Der FC Arsenal bleibt in der englischen Premier League nach dem 13. Spieltag Tabellenführer. Die Londoner setzten sich am Sonntag beim Lokalrivalen FC Chelsea mit 1:0 (0:0) durch. Damit verdrängten sie Titelverteidiger Manchester City, der am Samstag vorläufig an den Gunners vorbeigezogen war, wieder von Platz eins.