Neue Woche beginnt sonnig, kurzer Einbruch von Mittwoch auf Donnerstag

Innsbruck – Überwiegend freundlich beginnt die neue Woche in Tirol. Von Montag bis Mittwoch prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) einen Mix aus Sonne, Wolken und Föhn bei bis zu 15 Grad. In der Nacht auf Donnerstag zieht dann eine Kaltfront durch, die aber keinen anhaltenden Umschwung bringen dürfte.

Schon am Sonntagabend macht sich eine schwache Front in Tirol bemerkbar, es geht bewölkt und mit einzelnen Regentropfen durch die Nacht. In der Früh verziehen sich die Wolken aber recht rasch, der Montag verspricht in weiten Teilen des Landes Sonnenschein bei Höchstwerten von 12 Grad. Ein paar Schleierwolken halten sich am Himmel.

Ebenfalls einen Mix aus Sonne und Wolkenfeldern sagen die Meteorologen für Dienstag voraus. Zunehmender Föhn lässt die Temperaturen auf bis zu 15 Grad steigen. Kühler und teils neblig schaut es in Osttirol aus.

Kaltfront zieht rasch wieder ab

Ähnlich wie die Vortage beginnt auch noch der Mittwoch, im Lauf des Tages lässt jedoch der Föhn nach und dichtere Wolken kündigen die aus Westen nahende Kaltfront an. In der Nacht setzten Regenschauer ein, die sich bis in den Donnerstag hinein ziehen. Nach und nach lockert es aber wieder auf, bei nach wie vor milden Höchstwerten von 12 Grad.

Zum Wochenende hin sieht es schon wieder besser aus: Bei ähnlichen Temperaturen setzt sich am Freitag in weiten Teilen des Landes die Sonne durch. Eine größere Wetterumstellung könnte sich laut ZAMG in der Woche darauf, ab dem 14. November, anbahnen, das bleibt aber abzuwarten. (TT.com)