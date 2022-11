Kufstein gewann das Foto-Finish, Wörgl kassiert 0:10-Pleite in Telfs

Kundl – Ein Quartett hatte minimale bis große Hoffnungen gehegt. Zum Winterkönig in der tt.com Regionalliga Tirol konnte sich freilich nur ein Fußball-Team küren. Und letztlich blieb die große Überraschung aus. Der FC Kufstein behielt am Sonntag mit einem 3:0-Auswärtserfolg in Kundl die Nerven. Das ebenfalls siegreiche Trio Silz/Mötz (4:3 gegen Kitzbühel), Schwaz (6:0 gegen Hall) und die Reichenau (5:4-Sieg gegen Fügen) durfte sich damit trösten, im Frühjahr weiterhin aussichtsreiche Chancen auf die Top 2 vorzufinden. Vor allem der punktgleiche Aufsteiger Silz/Mötz – das Nachtragsspiel gegen Imst findet erst im März statt – hält noch ein Ass im Ärmel. In den ausstehenden vier Grunddurchgangs-Runden wird ermittelt, welche beiden Tiroler Teams die überregionale Regionalliga West in Angriff nehmen dürfen.

Auch Wörgl hörte beim Zweitliga-Workshop aufmerksam zu. Und auch wenn der Wörgler sportliche Leiter Reinhard Hofer („Das war rein interessehalber“) glaubhaft vermittelte, keine Zweitliga-Ambitionen zu hegen: Mit den jüngsten Ergebnissen zog die Mannschaft diese Workshop-Teilnahme ins Lächerliche. Der Querlauf gipfelte am Sonntag in einer blamablen 0:10-Niederlage in Telfs, wo vor allem Matej Dretvic groß aufspielte. „Der Gegner hat es durchgezogen. Wir hätten auch schon gegen Silz/Mötz oder die WSG Tirol Amateure (jeweils 0:7) in eine zweistellige Klatsche laufen können“, zeigte sich Hofer enttäuscht. Über die Zukunft von Interimstrainer Yasar Demir werde man in einer Vorstandssitzung beraten. Hofer nahm den Nachfolger von Emir Music aber in Schutz: „Er wurde im Stich gelassen. Wir haben elf Bürgermeister auf dem Platz, von denen jeder anschaffen möchte. Das funktioniert nicht.“