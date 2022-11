Zirl will Tempo 30 auf zentraler Verkehrsachse ausweiten

Zirl – Die Ausweitung von Tempo-30-Zonen ist nicht nur in Innsbruck ein heißes Thema, sondern vielerorts – so auch in Zirl: In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat der Gemeinderat mit 13:6 Stimmen beschlossen, bei der BH Innsbruck um eine räumliche Verlängerung der bestehenden 30er-Beschränkung in der Bahnhofstraße, einer der Zirler Hauptverkehrsadern, anzusuchen – in Verbindung mit einem neuen Mehrzweckstreifen für Radfahrer. Grundsätzlich, so BM Thomas Öfner (Für Zirl), sei das Ziel, den 30er, der aktuell auf Höhe des ehemaligen Gasthofs Hirschen endet (und in einen 50er übergeht), Richtung Südwesten über den Inn und bis zum Zirler Orts(ende)schild zu ziehen. Nun sucht die Gemeinde aber erst einmal um eine Verlängerung bis vor der Innbrücke an – „denn laut Sachverständigem ist der 30er derzeit nur bis dahin mit einem Gutachten zu belegen“, wie Öfner erklärt.