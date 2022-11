Ein Sturm zieht auf über Amerika: Fragen und Antworten zur US-Kongresswahl

„Wenn es ein einziges Thema gibt, das die Wahl dominiert, würde ich es Unzufriedenheit nennen. Aber was die Wähler am meisten unzufrieden macht, variiert dramatisch“, meint Rowe. Viele Demokraten sind unzufrieden mit dem Zustand der Demokratie und mit der Abschaffung des Verfassungsrechts auf Abtreibung nach einer jahrzehntelangen Kampagne der Konservativen.

Republikaner stellen eher die Energiepreise, Kriminalität oder Einwanderung in den Vordergrund. „Die Inflation ist ein globales Phänomen, aber sie nährt die klassische republikanische Behauptung, dass man den Demokraten in der Wirtschaftspolitik nicht trauen kann“, sagt Rowe.

Laut Rowe hat der Präsident „eine größere Breite an legislativen Errungenschaften vorzuweisen als jeder andere Präsident der jüngeren Vergangenheit – in Bezug auf die Pandemie, den Klimawandel und die Infrastruktur“. Aber sein erstes Amtsjahr war von Misserfolgen geprägt, darunter der chaotische Abzug aus Afghanistan. Dieser erste Eindruck habe das Narrativ geprägt. Derzeit liegt die Zustimmung zu Biden bei 40 Prozent.

Mehr als die Hälfte der republikanischen Kandidaten für den Kongress und für wichtige Ämter in den Bundesstaaten sind so genannte Wahlleugner. Beispielsweise bewirbt sich ein Mitglied der rechtsextremen Miliz Oath Keepers für das Amt des Secretary of State in Arizona, der auch als Wahlleiter fungiert.