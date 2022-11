Krach im Mehrfamilienhaus: Was tun bei Lärm aus der Nachbarwohnung?

Innsbruck – Hobby-Handwerker, die in ihrer Freizeit die Wohnung renovieren. Allein gelassene Hunde, die durchgehend bellen. Jugendliche, die bis spätnachts laute Musik hören. Die Liste der Anfragen ans Ombudsteam, in denen es um Lärm aus einer Nachbarwohnung geht, wird jede Woche länger. Aus vielen spricht pure Verzweiflung. „Reden bringt nichts“, schreibt ein Leser. Doch was hilft, wenn die Einsicht fehlt oder die Antwort auf die Bitte, etwas leiser zu sein, wie in einem Fall lautet: „In meiner Wohnung tu ich, was ich will, da kannst du gar nichts machen.“