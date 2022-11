Neue Sicherheitslandesrätin und Medizin-Uni: Das war „Tirol Live“

Um Politik im engeren und weiteren Sinne geht es bei der heutigen Ausgabe von „Tirol Live“, dem TV-Format der Tiroler Tageszeitung. Zu Gast ist nämlich Neo-Landesrätin Astrid Mair, die in der Tiroler Landesregierung für die Bereiche Sicherheit, ArbeitnehmerInnen, Generationen sowie Zivil- und Katastrophenschutz verantwortlich ist. Die 41-jährige Quereinsteigerin wird in der Sendung Fragen über ihre Amtsführung beantworten. Wie legt die frühere Bezirkspolizeikommandantin von Kufstein ihre Arbeit an, wie wird sie ihr Engagement zwischen den divergierenden Aufgabenbereichen aufteilen?