RSC Inzing kämpft sich mit Volldampf in Richtung Finale

Lukas Gastl hatte die Klauser fest im Griff: Der RSC Inzing feierte in der Ringer-Bundesliga einen 38:21-Sieg gegen die Vorarlberger.

Inzing – Wenn die Inzinger Ringer erst einmal in Schwung gekommen sind, kann sie niemand mehr stoppen. Den Eindruck könnte man nach dem jüngsten Bundesliga-Erfolg der Truppe von Trainer Thomas Krug gewinnen. Die Inzinger fertigten am Samstagabend im bestens gefüllten Mehrzwecksaal den KSK Klaus mit 38:21 ab. Der seit kurzer Zeit eingebürgerte Aker Al-Obaidi kam zwar noch nicht zum Einsatz, dennoch waren die Hausherren überlegen. Besonders im Freistil glänzte man mit fünf Siegen, angefangen vom Federgewicht Razmik Misakyan bis hin zu Schwergewichtler Timon Haslwanter. Nicht nur an der Matte, auch bei der anschließenden Alpendales-Party herrschte beste Stimmung.