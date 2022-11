Netzwerkausfall bei Asfinag: Drei Tiroler Autobahn-Tunnel gesperrt

Der Arlbergtunnel war einer der betroffenen Tunnel in Tirol.

Wien – Ein Ausfall des Netzwerks hat am Montag ab etwa 9 Uhr Probleme bei der Steuerung der Tunnel- und Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf allen österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen verursacht.

Drei Tunnel in Tirol – Arlberg-, Roppener- und Perjentunnel – mussten aus diesem Grund gesperrt werden. Alle anderen Anlagen blieben in Betrieb. Die Asfinag besetzte als Vorsichtsmaßnahme lange Tunnel wie den Grazer Plabutschtunnel mit Personal an den Portalen.