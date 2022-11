Netzwerkausfall bei Asfinag: Drei Tiroler Tunnel stundenlang gesperrt

Kurz vor dem Roppener Tunnel wurden die Autos am Montag abgeleitet.

Wien – Gegen neun Uhr Vormittag blinkten die Tunnel-Ampeln gestern bundesweit gelb. Weil ein internes Netzwerk ausfiel, traten Probleme bei der Steuerung der Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf allen Autobahnen und Schnellstraßen auf. In Tirol wurden Roppener, Perjen- und Arlbergtunnel gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Erst am frühen Nachmittag waren alle Verbindungen wieder befahrbar. Die genaue Ursache des Fehlers ist noch nicht gefunden, einen Hacker-Angriff schließt die Betreibergesellschaft Asfinag jedoch definitiv aus.

„Fast alle unserer 166 Tunnel in Österreich waren betroffen. Das Problem führte dazu, dass nicht mehr auf die Steuerung der Anlagen zugegriffen werden konnte“, sagt Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl. Die meisten davon hätten weiter betrieben werden können, vor langen Röhren sei als Vorsichtsmaßnahme Personal an den Portalen positioniert worden. Schutzeinrichtungen wie beispielsweise Lüftungen seien von dem Ausfall nicht betroffen gewesen und hätten durchgehend funktioniert, betont Holzedl. „Die Sicherheit war also zu jeder Zeit gegeben.“