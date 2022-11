Festnahme in Dänemark nach tödlichem Angriff auf Schwangere

Kopenhagen – Nach dem tödlichen Angriff auf eine schwangere Frau in Dänemark ist ein junger Mann festgenommen worden. Der 24 Jahre alte Tatverdächtige sei am Montagvormittag gefasst worden, teilte die zuständige dänische Polizeidirektion mit. Ihm werde vorgeworfen, die 37-Jährige getötet zu haben. Er werde nun verhört, am Dienstag entscheide ein Gericht, ob der afghanische Staatsbürger in Untersuchungshaft komme.