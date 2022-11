Neues zum „Mann im Eis”: Geschichte Ötzis muss umgeschrieben werden

Ötzi wurde 1991 von einem deutschen Urlauberpaar in den Ötztaler Alpen entdeckt. Noch heute gibt die Gletschermumie der Wissenschaft Rätsel auf. © Südtiroler Archäologiemuseum

Von Matthias Christler

Innsbruck – Die letzten Tage im Leben von Ötzi: Was war damals vor 5300 Jahren passiert, bevor die Leiche im Eis verschwand? Die Fundstelle beim 3208 Meter hohen Tisenjoch, einem windgeschützten Platz, ließ viel Interpretationsspielraum zu: Der Mann war auf der Flucht und erlag dort in der Rinne seinen Verletzungen. Eine andere Theorie ist, dass die Anordnung der Ausrüstung auf eine Bestattung hindeuten würde. Oder war es gar ein Ritualmord?

Bislang glaubte man, dass der Körper vor 5300 Jahren an der Fundstelle zu liegen kam und schnell danach von Eis bedeckt wurde. Und bis zum 19. September 1991, dem Tag, als er gefunden wurde, konserviert war. Doch die Geschichte und damit auch viele Theorien müssen umgedeutet werden.

An dieser Stelle (schwarzer Pfeil rechts unten) wurde Ötzi gefunden. Das rechte Bild zeigt eine Originalaufnahme von damals. © Simon

Die Innsbrucker Glaziologin Andrea Fischer hat zusammen mit Kollegen von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie Forschern aus Norwegen und der Schweiz die vergangenen Jahrtausende rekonstruiert. Ihre Ergebnisse, die gestern im Fachjournal The Holocene veröffentlicht wurden, lassen vieles rund um Ötzi in einem neuen Licht erscheinen.

Erstens: Der Mann starb nicht, wie lange angenommen, im Herbst, sondern im Frühling oder Sommer. „Die Pollen, die mittlerweile bei Ötzi aufgetaucht sind, kommen von Pflanzen, die hauptsächlich im Frühjahr oder Frühsommer blühen“, erklärt Fischer.

Andrea Fischer sprach bei „Tirol Live“ mit Verena Langegger (l.) über neue Erkenntnisse in der Ötzi-Forschung. © Springer

Zweitens: Der Leichnam wurde in den ersten 1500 Jahren nach dem Tod in heißen Sommern immer wieder freigelegt. Mindestens einmal, wenn nicht mehrere Male dürfte er im Wasser gelegen sein. „Wir erreichen heute einen Zustand, in dem es dort an der Fundstelle ähnlich warm ist, wie es damals gewesen sein muss“, sagt die Glaziologin, die gestern bei „Tirol Live“ zu Gast war. Die Wiedervergletscherung dürfte 1500 Jahre in Anspruch genommen haben.

​🔎​ Ötzi-Forschung Entdeckung: Am 19.9.1991 entdecken Helmut und Erika Simon im Bereich des Tisenjochs (roter Pfeil) eine Mumie im Schnee (Bild unten) – ein Glücksfall für die Forschung.

Am 19.9.1991 entdecken Helmut und Erika Simon im Bereich des Tisenjochs (roter Pfeil) eine Mumie im Schnee (Bild unten) – ein Glücksfall für die Forschung. 2001: Bei Röntgenuntersuchungen taucht eine Pfeilspitze in Ötzis Schulter auf. Er war von hinten angeschossen worden.

Bei Röntgenuntersuchungen taucht eine Pfeilspitze in Ötzis Schulter auf. Er war von hinten angeschossen worden. 2006: Die durch den Pfeil verursachte Verletzung einer Arterie stellt sich als Todesursache heraus.

Die durch den Pfeil verursachte Verletzung einer Arterie stellt sich als Todesursache heraus. 2012: Es wird bekannt, dass „Ötzi“ eine Veranlagung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatte, an Borreliose litt und keine Milch vertrug.

Es wird bekannt, dass „Ötzi“ eine Veranlagung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatte, an Borreliose litt und keine Milch vertrug. 2018: Es werden Verkalkungen im Herzbereich nachgewiesen.

Es werden Verkalkungen im Herzbereich nachgewiesen. 2019: Bei der Mumie gefundene Moose deuten darauf hin, dass Ötzi aus dem Süden zu seiner letzten Reise aufgebrochen war.

Und drittens: Die Leiche und die Ausrüstungsgegenstände lagen vor 5300 Jahren im Schnee und schmolzen erst später in die Vertiefung ein. Ötzi lag also nicht von Beginn an in der Rinne, er bewegte sich nach unten. Die Forscher gehen deshalb davon aus, dass die Schäden an Ötzis Ausrüstungsgegenständen nicht durch einen Kampf verursacht wurden, „sondern auf natürliche Prozesse an der Fundstelle zurückzuführen sind“.

Nachbildung der Fundstelle im Ötzi-Dorf. © Ötzi Dorf

Dass die Erkenntnisse der ohnehin umstrittenen Geschichte Ötzis weitere Facetten hinzufügen, sieht Fischer gelassen: „Es ist gut und richtig, dass in der Archäologie mit Narrativen gearbeitet wird. Die Sachen, die wir gemacht haben, basieren aber auf Physik, sowohl die Radio-Karbon-Datierung als auch die glaziologische Datenauswertung. Deshalb sehe ich der Diskussion gelassen entgegen.“

Erika Simon, die 2021 mit dem Tiroler Adler Orden ausgezeichnet wurde, fand die Mumie 1991. © Patzelt

Spannend für sie als Glaziologin ist eher, dank Ötzi jetzt zu wissen, dass es damals keine, wie bisher angenommen, plötzliche Abkühlung des Klimas gab. „Mittlerweile verstehen wir, an welchen Stellen das Eis sehr alt werden konnte.“ Und wenn die Gletscher, wie zu erwarten, in den nächsten zehn bis 20 Jahren an diesen Stellen verschwinden, könnten „weitere Spuren menschlicher Tätigkeiten zu finden sein“, glaubt Fischer. Oder auch Mumien. An die 30 solcher Stellen vermutet sie in Tirol. „Ich versuche, durch regelmäßige Befliegungen und Begehungen solche sensiblen Zonen im Auge zu behalten, damit man schnell genug reagieren kann.“

Damals vor 31 Jahren waren eben nicht Forscher sofort zur Stelle. Die Bergung verlief – höflich ausgedrückt – unprofessionell. Dass Erika und Helmut Simon überhaupt etwas sahen, war ein glücklicher Zufall. Fischer erklärt dazu: „Ötzi muss am selben Tag ausgeapert sein. Aus der Datenanalyse wissen wir, wenn er nicht an diesem Tag, zu dieser Stunde gefunden worden wäre, hätte die Gelegenheit vermutlich für viele Jahre nicht mehr bestanden.“ Schnee und Eis hätten sich wieder über die Mumie gelegt. Und man hätte erst später – oder noch gar nicht – beginnen können, sich Gedanken über Ötzis Leben und Sterben zu machen.