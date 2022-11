Nach Massenkündigung bei Twitter: Jetzt will Musk Dutzende Mitarbeiter zurückholen

San Francisco – Seit der Twitter-Übernahme durch Elon Musk überschlagen sich die Schlagzeilen. So entlässt der Neu-Chef am Freitag fast die Hälfte der Mitarbeitenden - per Mail. Nun folgt laut einem Medienbericht teilweise die Rolle rückwärts.

Der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk will die Social-Media-Plattform zur „mit Abstand genauesten Informationsquelle über die Welt" machen. „Das ist unsere Mission", schrieb der Tesla-Gründer und Milliardär am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Tweet und löste damit eine lebhafte Debatte unter den Nutzern aus, wie er das bewerkstelligen wolle. „Genau, in wessen Augen?", fragte etwa der Twitter-Gründer und ehemalige Vorstandschef Jack Dorsey.

Twitter hatte am Wochenende seine App aktualisiert und acht Dollar pro Monat für die Nutzung der begehrten Häkchen auf einem Verifikationsabzeichen verlangt. Mit „Twitter Blue" bekämen zahlende Nutzer zudem weniger Anzeigen eingeblendet und können längere Videos posten. Damit will Musk die Einnahmen steigern. Doch der New York Times zufolge will das Unternehmen die Einführung im Rahmen des Abonnements verschieben und damit bis nach den US-Zwischenwahlen warten, die am Dienstag stattfinden. Die New York Times berichtete am Sonntag, Twitter wolle mit der Umsetzung bis nach den US-Zwischenwahlen am Dienstag (8. November) warten. Die „Midterms" gelten als Gradmesser für Twitter nach der Übernahme durch Musk. Kritiker befürchten, dass das Netz zusammenbrechen könnte. (APA/Reuters, TT.com)