Die WM-Gruppen im Überblick (A): Der letzte Anlauf des „Tulpen-Generals“

Doha – Erstmals findet heuer die FIFA-Weltmeisterschaft im arabischen Raum statt. Die Fußballwelt wird ab 20. November ihre Aufmerksamkeit in der Adventzeit für vier Wochen auf Katar richten. In der Gruppe A gibt es mit den Niederlanden einen klaren Favoriten.

🇳🇱 Niederlande: Die Holländer starten nach acht Jahren WM-Abstinenz einen neuen Anlauf. Trainer Louis van Gaal ist dabei sein eigener Nachfolger. Nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus bei der Europameisterschaft 2021 gegen Tschechien trat Bondscoach Frank de Boer zurück. Schon zuvor hatte es Kritik am Trainer gegeben, der das traditionelle 4-3-3-System aufgegeben hatte. Das wird zwar auch unter de Boers Nachfolger mittlerweile nicht mehr gespielt, der hat in seiner Trainerlaufbahn aber schon mehr Kritik an sich abperlen lassen als andere in vier Karrieren.