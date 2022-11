Transit in Tirol: Oktober verzeichnete stärksten Rückgang seit Jänner

Schönberg – „Stark“ ist im Lkw-Transit in Tirol relativ. Insbesondere, wenn es mit einer Abnahme des Verkehrs zu tun hat. Dennoch wurde im abgelaufenen Oktober – im Vergleich zum Vorjahresmonat – an der Asfinag-Hauptmautstelle Schönberg ein Minus von knapp über fünf Prozent im alpenquerenden Schwerverkehr verzeichnet. So fuhren mit rund 202.600 Lkw um gut 11.000 weniger über den Brenner. Die bisherige Jahresbilanz (Jän.–Okt.) liegt im Vergleich zu 2021 aber noch mit in Summe an die 2,1 Mio. Lkw bei 2,7 Prozent im Plus.