Chat-Affäre erreicht Medienwelt: „Glaubwürdigkeit beschädigt“, Untersuchungen angekündigt

Wien – Auszeit für zwei hochrangige Journalisten: Nach dem Bekanntwerden der Chatverläufe von Presse-Chef Rainer Nowak und ORF-TV-News-Chef Matthias Schrom im jüngsten Bericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) traten die beiden Journalisten gestern ihren Rückzug an: Nowak legt seine Leitungsfunktionen bei der Tageszeitung Die Presse ruhend, während Schrom sich in den Urlaub verabschiedete. In der Styria Media Group und beim ORF sollen zunächst interne Untersuchungen die Sachverhalte rund um die Handy-Nachrichten genauer prüfen.

Nowaks Chat mit Thomas Schmid – der Sebastian-Kurz-Intimus war damals Generalsekretär im Finanzministerium – legt offen, dass Nowak Ambitionen auf Generaldirektorenposten beim ORF hegte. Und er sich dahingehend wohl Unterstützung von Schmid erhoffte. Im März 2019 schrieb dieser dazu an Nowak: „Jetzt du noch ORF-Chef“/Alter – dann geht’s aber ab“. Worauf Nowak reagierte mit: „Ehrensache. Jetzt musst du mir bitte beim ORF helfen.“

Firmen-Interna mit Firmen-Externen besprochen

Im WKStA-Bericht ist auch die Rede davon, dass Meinungsforscherin Sabine Beinschab und Ex-Ministerin Sophie Karmasin Umfragen in der Presse unterbringen wollten. Das lehnte Nowak allerdings ab. Erschienen waren die manipulierten Umfragen zugunsten der ÖVP – und bezahlt von Steuergeldern – etwa in der Zeitung Österreich, seit 2021 ermittelt die WKStA in Zusammenhang mit dem so genannten „Beinschab-Tool“.

Bei seinen LeserInnen hatte sich der Presse-Chefredakteur schon am vergangenen Freitag für die „Tonalität und unangemessene Nähe“ der Chatverläufe entschuldigt. Er betonte, dass kein Interventionsversuch in der Berichterstattung Niederschlag gefunden habe, die Vorwürfe also nicht die Redaktion beträfen.

Ähnlich argumentierte gestern auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. „Die Glaubwürdigkeit der ORF-Nachrichten steht trotz dieser Chats weiterhin außer Zweifel“, wird Weißmann in einer Aussendung zitiert. Im ORF kümmert sich nun der Ethikrat um die genauen Details zu den veröffentlichten Chats.

Auch Schrom besprach darin Firmen-Interna mit Firmen-Externen – konkret mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Stein des Anstoßes für die Unterhaltung der beiden war ein „ZiB 24“-Bericht im Februar 2019, der Strache offenbar missfiel. Schrom, damals ORF-2-Chefredakteur, reagierte darauf mit Zustimmung – und unterstellte der ORF-1-Redaktion gleichsam eine linke Gesinnung. Zur inhaltlichen Ausrichtung der einzelnen Sender schrieb er: „Es ist schon bei uns genug zu tun und jeden Tag mühsam, aber langsam wird’s, und die, die glauben, die SPÖ retten zu müssen, werden weniger.“ In der Folge ging es außerdem um zwei Personalwünsche der FPÖ im ORF.

Schrom räumte bereits ein, dass der im WKStA-Akt enthaltene Chat mit Strache „zugegebenermaßen keine glückliche Außenwirkung“ habe. Für den gebürtigen Innsbrucker zähle aber der Kontext der Unterhaltung, die vor dem Hintergrund massiver Angriffe für die FPÖ auf den ORF stattgefunden hatte. Personalwünschen wurde laut Schrom nie Rechnung getragen.

Gewerkschaft und ORF-Redaktionsrat üben Kritik

Eine Nähe zur FPÖ wird Schrom seit seiner Bestellung zum Chefredakteur von ORF 2 2018 nachgesagt. Der Aufstieg in den Posten war turbulent: Nur neun von mehr als 100 Stimmen aus der Kollegschaft waren damals an ihn gegangen. Durchgewunken wurde der Tiroler trotzdem – wohl mit Unterstützung der FPÖ.

Scharfe Kritik an Schrom übte am Montag wie schon kurz nach Bekanntwerden der Chats der ORF-Redaktionsrat: „Schrom hat durch sein Verhalten die Glaubwürdigkeit der Redaktion beschädigt“, hieß es in einer Aussendung. Und: Er habe die eigenen journalistischen Mitarbeiter in ein schlechtes Licht gerückt und sie politisch punziert. Über das weitere Vorgehen wird im ORF am Donnerstag beraten.

Um die Unabhängigkeit der Redaktionen gegen Einflussnahme zu stärken, forderte die JournalistInnengewerkschaft am Montag eine Verschärfung des bestehenden Ehrenkodex für die österreichische Presse. Reporter ohne Grenzen Österreich will hingegen eine Plattform für Medienschaffende einrichten, wo Verstöße auch anonym aufgezeigt werden können. (TT, APA)