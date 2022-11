Ehrlicher Finder: TT-Austräger gab Geldtasche mit 4000 Euro ab

Barati Naim, 2013 aus Afghanistan nach Österreich geflüchtet und seit 2014 TT-Zeitungszusteller bei Tirol Logistik, hat in seinem Beruf schon so einiges erlebt. Etwa, dass er Menschen auf der Straße aufliest, die – warum auch immer – nachts nicht mehr weiterkommen. Er hat auch schon einmal Schlagzeilen als Lebensretter gemacht, weil er einen Brand bemerkte und die Einsatzkräfte alarmierte. Vor einigen Tagen fand der mit seiner Familie in Matrei lebende Mann nun gegen 4.20 Uhr in Steinach eine Geldtasche. Die hatte durchaus gewichtigen Inhalt. Schließlich war sie über 4000 Euro „schwer“. Keine Sekunde zögerte Barati Naim, machte zur Dokumentation Fotos und ein Video und brachte die Geldtasche zur Polizei. Einige Stunden später bekam seine Frau dann einen Anruf von der Polizeiinspektion. Der Besitzer war gefunden und entsprechend erleichtert.