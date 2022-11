Heikle Themen beim Stadtforum: „Das ärgert viele Schwazer“

Der Saal im SZentrum war beim Stadtforum gut gefüllt. Viele nutzten auch die Möglichkeit, via Livestream von zuhause zuzusehen.

Großes Interesse bestand bei vielen vor allem am Neubau der Steinbrücke und an den damit verbundenen Auswirkungen während der Bauzeit. Manche Fragen müssen allerdings warten – etwa, wenn es um die Verkehrsführung während der Bauzeit geht. Von Rettungswegen über das Öffi-Netz bis hin zur Behelfsbrücke wollten die Schwazer schon jetzt mehr wissen. Die detaillierten Pläne sind laut BM Weber aber noch in Ausarbeitung: „Etwas Zeit haben wir ja noch.“ Man wolle die Bürger aber früh genug über alle Maßnahmen informieren.