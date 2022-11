Anmeldung ab sofort: Kostenloser Lawinenkurs für Jugendliche in Schwaz

„Wir fahren mit den 12- bis 16-Jährigen ins Gelände, sie sollen ein Gefühl für Steilheit bekommen, lernen die Lage selbst einzuschätzen, wir machen sie mit der Notfallausrüstung vertraut und vieles mehr“, sagt Roland Mayrhofer von der Schwazer Alpinschule „bergundseil“. Er ist der Initiator des Projekts und möchte so den „jungen Freeridern“ das Wissen und Können mitgeben, um Lawinenunfälle zu vermeiden und das Bewusstsein für alpine Gefahren zu schärfen.

Am 14. und 15. Jänner wird das Training im Skigebiet Hochzillertal angeboten. „Eine Investition in die Sicherheit von Jugendlichen bedeutet für uns auch eine Investition in die Zukunft“, sagt BM Victoria Weber. Die Stadt übernimmt den Großteil der Kosten, darum sind die Plätze Schwazer Jugendlichen vorbehalten. Für Malojer ist es eine Herzensangelegenheit: „Zusätzlich zu solchen Lawinenkursen gehören Schwimmkurse oder Erste-Hilfe-Kurse für Kinder viel mehr gefördert.“ Anmeldungen sind unter info@bergundseil.at oder 0676/4612888 möglich. (emf)