Trailer für „Knives Out“-Fortsetzung mit Daniel Craig veröffentlicht

Los Angeles, Los Gatos – Ein Mord, exzentrische Typen, viele Verdächtige und mittendrin Daniel Craig als Privatdetektiv Benoit Blanc: Mit einen Trailer stimmt Netflix auf die Fortsetzung der starbesetzten Krimi-Komödie "Knives Out - Mord ist Familiensache" ein. "Nichts bringt Freunde zusammen wie eine Killer-Party", schrieb der Streamingdienst am Montag (Ortszeit) auf Twitter zu dem Videoclip, der in kurzer Zeit über drei Millionen Mal angeklickt wurde.