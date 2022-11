Live auf TT.com: Klitschko per Schalte beim Tiroler Wirtschaftsforum

Sein Heimatland versinkt im Kriegs-Chaos, Millionen seiner Landsleute leiden unter dem russischen Überfall: Mit dem ukrainischen Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko haben die Veranstalter des 31. Wirtschaftsforums am 9. November im Innsbrucker Congress nun kurzfristig einen besonderen Gast gewinnen können. Klitschko wird morgen gegen Ende der mit rund 450 Teilnehmern ausverkauften Veranstaltung per Video zugeschaltet.

Im Gespräch mit TT-Chefredakteur Alois Vahrner und den Forums-Teilnehmern wird der Bruder des ­Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko hautnah die verheerenden Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf seine Heimat und auf ganz Europa schildern. In Deutschland hat Wladimir Klitschko die gemeinnützige Organisation #WeAreAllUkrainians mitgegründet, die Hilfsmaßnahmen für die Menschen in der Ukraine und für Ukrainer in Deutschland umsetzt. Interessierte können Klitschkos Ausführungen am Mittwoch via Livestream auf tt.com verfolgen, seine Zuschaltung ist ab ca. 16.30 Uhr geplant.