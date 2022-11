WSG-Präsidentin bei den Stars von morgen, Silberberger hadert weiter

Wattens, Turin – „Ich hab’ mir das Match noch einmal angesehen. Da war jetzt schon ein weinendes Auge dabei, denn wir hatten sicher die besseren Chancen“, gestand WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger einen Tag nach dem 0:0 gegen die Wiener Austria. Der Blick richtete sich aber schnell nach vorne, denn am kommenden Samstag geht es zum Herbst-Abschluss gegen die SV Ried. Dort machte zuletzt einer Schlagzeilen, der vor der Saison auch am Transfer-Zettel der WSG dick angestrichen war: Christoph Monschein, der sich am Ende auch aus finanziellen Gründen für die SV Ried entschied, wurde von Trainer Christian Heinle suspendiert. „Bei uns würde er wohl spielen“, meinte Silberberger mit einem Augenzwinkern. Die Liste an Spielern (Müller, Sabitzer, Behounek ...), die in Tirol die zweite Bundesliga-Chance nutzten, ließe sich fast unendlich fortsetzen.