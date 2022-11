Weltklimakonferenz im Live-Blog: Van der Bellen hält Rede vor Staatschefs

Die Weltklimakonferenz COP27 findet heuer in Ägypten statt.

Am Eröffnungstag am Sonntag ist ein erster Erfolg bei einem der Knackpunkte der Verhandlungen verkündet worden. Das Konferenzplenum stimmte zu, bei der COP27 Finanzhilfen für ärmere Staaten für die Bewältigung bereits eintretender klimabedingter Schäden und Verluste erstmals als eigenen Punkt auf der Verhandlungsagenda zu verankern.

COP27 in Ägypten

Am Montag hat UNO-Generalsekretär António Guterres in düsteren Worten vor den katastrophalen Folgen der Erderhitzung gewarnt. "Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle - mit dem Fuß auf dem Gaspedal", sagte er in einer Rede vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs. "Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens - und sind dabei zu verlieren", warnte er mit Blick auf Dürren, Überschwemmungen und Unwetter.