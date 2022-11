Kreutzers „Corsage“ mehrfach für Europäischen Filmpreis nominiert

Reykjavík – Am 10. Dezember wird der Europäische Filmpreis in Reykjavik verliehen. Der Film „Corsage“ über die alternde Kaiserin Sisi von der Grazer Regisseurin Marie Kreutzer ist gleich drei Mal für die Auszeichnung nominiert, nämlich in den Kategorien bester Film, beste Regie (Marie Kreutzer) sowie beste Hauptdarstellerin (Vicky Krieps). Das gab die Europäische Filmakademie am Dienstag bekannt. Der Film ist auch Österreichs Beitrag für den Auslandsoscar. Das Spielfilmdebüt „Sonne“ der Wiener Regisseurin Kurdwin Ayub findet sich in der Kategorie Europäische Entdeckung unter den Nominierten.