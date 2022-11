Tschechien will Mini-Atomkraftwerke bauen: Nutzen und Sicherheit fraglich

Der Energieversorger CEZ, der mehrheitlich in der Hand des tschechischen Staates ist, plant ein Pilotprojekt am Standort des bestehenden Atomkraftwerks Temelin. 2023 sollen daneben noch zwei bis drei weitere Standorte ausgewählt und eine Machbarkeitsstudie zu ihnen erstellt werden, erläuterte der oberösterreichische Anti-Atom-Beauftragte Dalibor Strasky in einer Pressekonferenz am Dienstag in Linz. Im Gespräch sind demnach derzeit Tušimice, Prunéřov, Ledvice, Poříčí und Dětmarovice - alles Standorte von bestehenden Kohlekraftwerken, die man durch die kleinen AKW mittelfristig ersetzen und deren Infrastruktur man nutzen möchte. Der Großteil dieser Orte liegt entlang der Staatsgrenze zu Polen und Deutschland.

Small Modular Reactors (SMR) heißen die Mini-AKW, in denen manche die Zukunft der Atomwirtschaft sehen. Dafür, was ein SMR genau ist, gibt es aber noch keine wirkliche Definition, so Zimmerl. Gemeint seien meist AKW mit einer Leistung von weniger als 300 Megawatt elektrisch (MWe) - zum Vergleich: Die Reaktoren in Dukovany haben etwa 500 MWe, ganz so "mini" sind die SMR also auch nicht.