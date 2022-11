Richtiges Teekochen will gelernt sein: Faktencheck rund ums Heißgetränk

Am 8. November wird hierzulande zum 24. Mal der „Tag des Tees" begangen.

Innsbruck – Um fünf Uhr ist „Tea-Time“ – zumindest in Großbritannien. Der Tag des Tees wird heute allerdings in Österreich begangen. Und obwohl die Zubereitung einer Tasse Tee einfach scheint, kann man doch so einiges falsch machen. Der Österreichische Teeverband räumt mit allerhand Mythen rund um Ziehzeit oder Sorten auf und erklärt auch, warum nicht jede Teesorte mit kochend heißem Wasser aufgegossen werden sollte.