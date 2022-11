NATO-Erweiterung: Türkischer Parlamentschef will noch nicht zustimmen

Der türkische Parlamentspräsident Mustafa Sentop. © Adem ALTAN/AFP

Ankara, Brüssel – Auch nach einem Treffen mit dem neuen schwedischen Ministerpräsident Ulf Kristersson will der türkische Parlamentspräsident Mustafa Sentop einem NATO-Beitritt des Landes noch nicht zustimmen. Es gebe zwar positive Entwicklungen, es seien aber noch viele Schritte zu unternehmen, sagte Sentop laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. So habe es etwa keine Fortschritte mit Blick auf die Auslieferungsversuche der Türkei gegeben.

Kristersson sagte am Dienstag eine härtere Gangart bei der Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus zu. Die neue rechtsgerichtete Regierung werde einen noch entschiedeneren Ansatz in Bezug auf den NATO-Antrag Schwedens verfolgen, sagte Kristersson zu Reportern in Ankara. "Eine der Hauptprioritäten dieser Regierung ist die Verbrechensbekämpfung, die Bekämpfung des organisierten Verbrechens und die Bekämpfung der Verbindung zwischen organisiertem Verbrechen und Terrorismus", betonte er vor einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

"Schweden möchte der NATO beitreten, um seine eigene Sicherheit zu verbessern, aber Schweden möchte auch ein Sicherheitsgarant für andere sein", sagte Kristersson. Die Türkei habe sehr berechtigte Forderungen an jedes neue NATO-Mitglied, auch für die anderen Verbündeten ein echter Sicherheitsgarant zu sein. Stockholm hatte sich zuletzt deutlich auf Ankara zubewegt, erstmals seit 2019 wieder den Export von Kriegsmaterial an das NATO-Mitglied bewilligt und eine Distanzierung von kurdischen Milizen in Syrien angekündigt.