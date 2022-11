71-jährige Radfahrerin kollidierte in Silz mit ausparkendem Pkw

Silz – Am Dienstagnachmittag wurde in Silz eine 71-jährige Radfahrerin schwer verletzt, als sie mit einem ausparkenden Pkw kollidierte. Die Frau war gegen 16.50 Uhr ohne Fahrradhelm – und nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beleuchtung – auf einer Silzer Gemeindestraße in Fahrtrichtung Westen unterwegs.