Auch SP für Mattle-Vorstoß zu Energiekostenzuschuss

Innsbruck, Wien – „Volle Unterstützung“ erhält der Vorschlag von LH Anton Mattle (VP), auch den Gemeinden – analog zu energieintensiven Privatbetrieben – einen Energiekostenzuschuss zu gewähren, von Seiten der Bundes-SPÖ. Wie berichtet, will Mattle dies auch in der Konferenz der Landesfinanzreferenten von Donnerstag auf Freitag in Wien in Richtung Bund thematisieren.