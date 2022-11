Nehammers Kabinettschef im U-Ausschuss

Auch sein Pendant auf SPÖ-Seite, Jan Krainer, erwartet sich Aufschlussreiches über ÖVP-Ministerien durch die beiden Auskunftspersonen. Mit Achatz sei ja ein "Kabinettsdiener der ÖVP" geladen, der stets "sehr nahe dabei" gewesen sei, "wenn es darum geht, wie in der ÖVP Personalentscheidungen fallen". Dabei gehe es freilich nie um die Qualifikation sondern immer nur um die Nähe zur ÖVP, so Krainer.

Für ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger hingegen werden heute die "üblichen Themen" wie Postenbesetzungen und Auftragsvergabe diskutiert. Dabei werde sich aber erneut herausstellen, dass diese nach "klaren gesetzlichen Grundlagen" abliefen und "ordnungsgemäß über die Bühne" gingen, zeigte sich Hanger überzeugt, der auch zeigen will, dass es aus allen politischen Lagern Interventionen gegeben habe. Kritik übte Hanger indes an der geplanten Ladung der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Hanger ortet einen Zusammenhang mit der Ende Jänner angesetzten Landtagswahl und kritisierte die Ladung als "politisches Schauspiel" und einen "Missbrauch" des parlamentarischen Kontrollinstruments.

NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper wiederum bekräftigte neuerlich, dass die Pinken ausschließlich für eine Verlängerung des U-Ausschusses für die Befragung von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid zur Verfügung stünden, "für more of the same" hingegen nicht. Seit 2019 "wate man durch den Sumpf der ÖVP", so Krisper. Statt einer weiteren Verlängerung brauche es nun die entsprechenden Reformen.