Bahn rührt Werbetrommel: ÖBB suchen 17.000 Mitarbeiter

Wien, Innsbruck – Der Generationenwandel stellt die ÖBB vor große Herausforderungen. Tausende ÖBB-Mitarbeiter stehen vor der Pensionierung. Bis 2027 muss die Bahn deshalb rund 3000 Stellen neu besetzen, insgesamt 17.000. Alleine in Tirol suche man jährlich rund 330 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Du kannst in Shanghai arbeiten. Du kannst in Attnang-Puchheim arbeiten“, rührte ÖBB-Chef Andreas Matthä im Klub der Wirtschaftspublizisten die Werbetrommel für Bahn-Jobs.

Allerdings arbeiten rund 90 Prozent der aktuell 42.000 ÖBB-Bediensteten im Inland. Jährlich nehmen die ÖBB rund 600 Lehrlinge auf und bilden sie in neun Lehranstalten in 27 verschiedenen Berufen aus. Innerhalb des Konzerns sei eine breite Palette von 130 verschiedenen Berufen möglich, von kaufmännischen bis zu technischen Berufen. Allein als Lokführer werden jährlich 500 Menschen ausgebildet – allerdings springt ein Viertel rasch wieder ab. Unter anderem, weil die Anforderungen an die Ausbildung sehr hoch sind, so Matthä. Eine hohe Fluktuation gebe es auch bei Schaffnern, nicht zuletzt weil das Aggressionspotenzial der Fahrgäste seit der Corona-Pandemie samt Maskenpflicht deutlich zugenommen hat. Die Zugbegleiter sind mittlerweile mit Bodycams ausgerüstet und erhalten Deeskalationstrainings. Ähnlich hoch ist die Fluktuation bei den Postbusfahrern.