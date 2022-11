Ein neues Gesetz soll den Staat für künftige Krisen rüsten

Die Koordination der Ministerien und Behörden soll schon in normalen Zeiten beginnen. Das Gesetz sieht dafür eine Reihe von Ausschüssen vor, die laufend die Entwicklungen in ihrem Bereich beobachten sollen. Konkret ist die Rede von einem Gesundheits-, einem Energie-, einem Klima- und Umwelt- sowie einem Wirtschafts- und einem verteidigungspolitischen Ausschuss.

Ebenfalls bereits in normalen Zeiten in Betrieb ist das Lagezentrum. Dieses soll mitten im Wiener Regierungsviertel entstehen, unterhalb des Innenministeriums am Minoritenplatz. Die Planungen sehen einen Hochsicherheitsbereich vor, mit ausgefeilter Technik, Sperrbereichen und abhörsicheren Räumen.