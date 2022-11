Reuttener Kaufmannschaft startet Losaktion

Wie gehabt, erhält der Kunde pro 20-Euro-Einkauf eine Teilnahmekarte. Diese sollte umgehend ausgefüllt und in die Gewinnbox eingeworfen werden, denn heuer stehen vier Zwischenverlosungen in der Wirtschaftskammer auf dem Programm. Wöchentlich dürfen sich 14 Gewinner über Preise freuen – sieben erhalten Sachpreise im Wert von 200 Euro, sieben weitere ein Gutscheinpaket mit einer Familientageskarte für die Alpentherme, einer Begehungskarte für die Highline, einer Eintrittskarte für Lumagica und einer Karte für das Festspielhaus Füssen. Die Lose wandern dann umgehend wieder in die Box und nehmen an der nächsten Ziehung teil. Kaufmannschaftsobmann Christian Senn: „Je früher man die Karten abgibt, umso höher ist die Gewinnchance.“