TT-Analyse zum Containerdorf: Auf die Kommunikation kommt es an

Man nennt so etwas ein Déjà-vu. 2015 wurde Kufstein Drehscheibe des gewaltigen internationalen Flüchtlingsstroms, 2022 soll die Festungsstadt wieder der Notnagel in der Flüchtlingsunterbringung werden. Bei aller dort vorhandenen Menschlichkeit und Solidarität hält sich die Freude in der Bevölkerung über ein Containerdorf in der Innenstadt doch in Grenzen. Noch dazu, wo man alle im Ungewissen lässt, wie viele Menschen kommen.